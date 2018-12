Kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf nu al te winnen bij Omroep Brabant Radio

EINDHOVEN - De kerstperiode is natuurlijk de tijd voor het geven van cadeaus en daar doet Omroep Brabant maar al te graag aan mee! Daarom maak je vanaf vandaag kans op kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf, het openingsfeest van het Brabantse carnaval. Jordy en Daisy rijden met hun Buske door Brabant en wie hen als eerste vindt, krijgt kaartjes.

Maar daar moet je natuurlijk wél iets voor doen. Luister tot en met oudjaarsdag zoveel mogelijk naar 'Houdoe 2018'. Op doordeweekse dagen van zes uur 's morgens tot zeven uur 's avonds en in het weekend van negen tot vijf op Omroep Brabant Radio.

Daar krijg je allerlei aanwijzingen zodat je Jordy en Daisy met ’t Brabants Buske kunt vinden. Als je de tips opvolgt en ‘t Buske als eerste weet te vinden, win je vier kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf!

Elf kaartjes

Elke dag geven we dus vier kaarten weg, maar op oudjaarsdag sluiten we 2018 wel heel mooi af, dan geven we namelijk elf kaartjes weg. Zo kun je met de hele vriendengroep naar 3 Uurkes Vurraf.

Tijdens 'Houdoe 2018' bepaal je zelf de muziek. Geen zin om te wachten tot de Top 2000 op de 31e Bohemian Rhapsody draait? Vraag je hem toch gewoon bij Omroep Brabant aan!