Vermiste Mauricio (27) is terecht: 'Hij kwam aanlopen bij een familielid'

TILBURG - De 27-jarige Tilburger Mauricio Lemmert is weer terecht. Hij verdween vrijdag spoorloos.

De politie had geen idee waar Mauricio naartoe was vertrokken en wat de aanleiding was voor zijn plotselinge vertrek. Daarop vroeg de politie mensen die meer wisten over zijn vermissing zich te melden.

"Mauricio kwam woensdag bij een familielid aanlopen", laat een politiewoordvoerder weten. Waar Mauricio zich de afgelopen dagen bevond, is niet bekendgemaakt.