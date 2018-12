Hoe is het nu met... Jimi Bellmartin won The Voice Senior: 'Ik ben heel happy'

VUGHT - Jimi Bellmartin won dit jaar de eerste editie van The Voice Senior. Met zijn vertolking van 'It's a Man’s Man’s Man’s World' liet de Vughtenaar binnen enkele seconden alle stoelen draaien en later sleepte hij ook de hoofdprijs in de wacht: een muziekalbum uitbrengen en optreden op het Muziekfeest van het Jaar in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het muziekfeest is inmiddels geweest, de cd komt bijna uit. "Het gaat geweldig", vertelt Jimi.

Eerder vertelde de Vughtenaar graag twee of drie optredens per week te kunnen doen. Daar heeft hij nog steeds vertrouwen in: "Dat gaat lukken. Het heeft tijd nodig om er echt goed in te komen." Hij heeft zijn aandacht nu vooral gevestigd de cd dit uitkomt: "Dat het wat rustiger is, is niet erg. Dat album is waar het nu om gaat."

Als alles volgens planning loopt komt die cd begin januari uit. Bellmartin is enorm blij met het resultaat: "Het is geworden wat wij wilden. Ik zing boven mijn kunnen. Als ik het goed vind is dat één, dan nu hopen dat het ook goed opgepakt wordt." Een coach hielp de Vughtenaar om zijn uitspraak van de Engelse taal te verbeteren.

Dat het een album is vol soul, kan niet anders met de stem van Bellmartin. De nummers zijn om te luisteren, maar ook om mee te zingen. "Ik merk dat jonge kinderen het ook mooi vinden, maar het is vooral voor wat ouder publiek van 40+", vertelt de Vughtenaar. Eén van de nummers op het album is een oude hit van Jimi: 'Make you believe I love you'. Dat nummer is een hit geweest in Zuid Amerika, vertelt hij: "Ik ben heel happy dat dat eigen nummer er op staat. Ongelofelijk dat het een tweede kans krijgt."

Bekijk hieronder Jimi Bellmartin's optreden op het Muziekfeest van het Jaar.