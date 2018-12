Paralympisch dressuurkampioene Sanne Voets hoeft tóch geen afscheid te nemen van haar kampioenspaard

BERGHEM - Even zakte de grond weg onder de voeten van paralympisch dressuurkampioen Sanne Voets, toen het erop leek dat ze afscheid moest nemen van kampioenspaard Demantur. De eigenaar van het dier overleed en de familie wilde het paard verkopen. Door inspanningen van Sanne, kwam Demantur in handen van liefhebbers die het paard aan haar blijven lenen.

"Er vloeiden wel even wat tranen toen ik Demantur dreigde te verliezen", zegt Sanne. De afgelopen drie jaar behaalde zij grote successen met het kampioenspaard. Zo won ze drie keer op rij het Nederlands kampioenschap en werd ze kampioen op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Sanne heeft er de afgelopen weken alles aan gedaan om haar paard te behouden. Uiteindelijk kocht de dressuurstal RS2 Dressage Center in Groesbeek het paard, om het vervolgens de komende jaren uit te lenen aan Sanne.

Geen woorden voor

"Ik heb er echt geen woorden voor", zegt Sanne. Ze is vooral enorm blij in het vertrouwen dat de paardenliefhebbers uit Groesbeek in haar hebben. De paardensport beheerst het leven van de 32-jarige amazone volledig. Zestig uur per week is ze bezig met trainen en sporten om het olympische niveau vast te houden. Het vertrouwen in haar en Dermantur ontroert Sanne. Over het paard zegt ze: "Hij is echt mijn maatje geworden."

Geen koopje

Het door haar zo geliefde kampioenspaard zelf kopen was voor de amazone uit Berghem geen optie: "Hij heeft zoveel talent en kwaliteiten, daar hangt ook een prijskaartje aan." Hoeveel het paard waard is, dat wil Sanne niet zeggen. Maar zeker is dat je er een forse bankrekening voor moet hebben. Denk aan minimaal honderden duizenden euro's.

Ambities heeft Sanne genoeg: "Om te beginnen wil ik mijn titel verdedigen op het Europees Kampioenschap volgend jaar in Rotterdam. Het is eigenlijk een generale repetitie voor de Paralympische Spelen in 2020 in Tokyo. We weten nu waar we staan, maar 2019 wordt het jaar van finetunen, een heel spannend jaar."

Vedet

Op stal staat ook nog haar zeventien jaar oude kampioenspaard Vedet, een pensionado inmiddels. "Ik kan onmogelijk tussen die twee kiezen, ze zijn mij allebei even dierbaar."