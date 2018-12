Tientallen kerstkindjes geboren in Brabantse ziekenhuizen

EINDHOVEN - Een geboorte is natuurlijk altijd bijzonder, maar een kerstbaby is extra speciaal. Ook deze kerst zijn er weer tientallen kerstbaby’s geboren in de Brabantse ziekenhuizen. Zeker 66 kindjes kwamen ter wereld in de kerstperiode.

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis was het ‘relatief rustig' en zijn op Eerste en Tweede Kerstdag negen kindjes geboren. Bijzonder is dat acht daarvan meisjes zijn.

In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven kwamen elf kindjes tijdens de kerstdagen ter wereld. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch waren het zeven kerstbaby’s en nog drie kindjes werden op kerstavond geboren.

Eerste kerstkindje

Het Bravis Ziekenhuis in Bergen om Zoom werden vijf kerstkindjes geboren, net als in het ziekenhuis in Uden en in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Het eerst geboren kerstkindje in het Bravis-ziekenhuis in 2018 is de schattige Alexis, zo maakte het ziekenhuis bekend op Facebook.

In het Amphia Ziekenhuis in Breda kwamen vijftien kindjes ter wereld, waaronder een tweeling. In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond zagen zes baby’s tijdens kerstmis het levenslicht. Hoeveel thuisbevallingen er met kerst zijn geweest, is onbekend. Waarschijnlijk zijn er daarom nog meer dan 66 kindjes geboren.