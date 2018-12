Deel dit artikel:













Jarigen rond kerst en oud en nieuw komen er vaak bekaaid vanaf maar er is hoop

TILBURG - Wie jarig is tijdens de feestdagen, komt er vaak bekaaid vanaf. Niemand heeft zin in jouw verjaardag. Hij wordt samengevoegd met sinter-kerst-en-nieuw, uitgesteld naar een andere 'betere' dag of zelfs helemaal overgeslagen. Een aantal vrijwilligers van Cultuurfabriek Hall of Fame in Tilburg besloten daar verandering in te brengen met Het vergeten verjaardagsfeestje.

Geschreven door Petra van Middendorp

Amber Zwijns en Erik Peeters – twee van de organisatoren van vrijwilligersinitiatief Club Cancelled – vertellen: ‘Het idee is ontstaan doordat Amber jarig is op 6 januari en soms een beetje het gevoel heeft dat ze wordt vergeten, omdat de dure feestdagen net voorbij zijn. Daarnaast zijn er veel mensen nog brak van nieuwjaar of ligt er een pak sneeuw waardoor familie en vrienden thuis moeten blijven." 'Nee, dank je, ik heb met kerst al zoveel gegeten'

En wat te denken van al die nieuwjaarsborrels waardoor mensen niet naar je verjaardag kunnen of willen komen. Of ze zijn er wel, maar willen de goede voornemens niet verbreken en drinken alleen maar water en eten geen taart en chips meer. Op vijf januari viert Club Cancelled voortaan alle 'vergeten' verjaardagen. Ben je jarig tussen kerst en Driekoningen? Dan mag je zelfs gratis naar binnen. Het feest voor mensen die jarig zijn op een onhandige datum wordt gevierd in de Hall of Fame. Uitnodiging voor 'Het vergeten feest'