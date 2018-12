Twee mannen gewond én opgepakt na steekpartij Breda

BREDA - In Breda heeft donderdagmiddag in de Willem Barentszstraat een steekpartij plaatsgevonden waarbij twee mannen waren betrokken. Eén van hen zou volgens een omstander de ander in de nek hebben gestoken. Beide mannen raakten lichtgewond. Ze zijn allebei als verdachte aangehouden.

Het is nog onduidelijk wie welke rol in de steekpartij heeft gespeeld. De officier van dienst spreekt over een 'zeer complexe zaak'.

Volgens een woordvoerder van de politie is het een 'steekpartij in de familiesfeer'. Na de steekpartij ging één man er vandoor. De politie heeft na een korte zoekactie de man even verderop in de Maarten de Vriesstraat opgepakt. Zijn handen en gezicht zaten onder het bloed. De andere man is na aankomst in het ziekenhuis ook als verdachte aangehouden.

Kindje opgevangen door buurvrouw

Een verslaggever ter plaatse meldt dat er in het huis meerdere kinderen wonen. Een van de kinderen is direct opgevangen door een buurvrouw.

Omstanders melden dat de man die kort na de steekpartij is opgepakt geen onbekende van de politie is. "Hij biedt spullen aan via het internet, laat mensen betalen, maar stuurt vervolgens niets op", zegt een omstander. De woordvoerder van de politie kan nog niets bevestigen.