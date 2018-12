Na twee dagen haute cuisine met familie op derde kerstdag gewoon onbeperkt snacken met vrienden

Lennard Groenenboom is de organisator van het feestje. "Het idee komt eigenlijk uit mijn vriendengroep." Op tweede kerstdag gingen ze vaak in een ongedwongen sfeer friet eten. "Na al die formele gezelligheid is het wel leuk om iets totaal anders te doen en dan met je vrienden." Nu organiseert hij dit feest op derde kerstdag en hij heeft zelfs het idee dat friet eten met je vrienden op deze dag nog best eens traditie zou kunnen worden.





En het blijkt dat Lennard niet de enige is met deze behoefte, want het idee slaat aan en het diner is dan ook uitverkocht. "Tijdens kerst heb ik niet veel tijd voor mijn vrienden gehad, dus dit is even een inhaalslag," vertelt een bezoekster. "Onbeperkt friet en frikandellen eten is echt een vriendenmaaltijd. Eerst lekker eten en dan gewoon lekker dansen."

Wakker maken voor een frikandel

"Ik heb vandaag expres zo weinig mogelijk gegeten om me vanavond helemaal rond te eten", vertelt een ander vrouw die al aan haar derde frikandel zit. "Ik wordt blij van frikandellen. Daar kun je me 's nachts voor wakker maken. Ik heb zelfs al drie dagen kerst gevierd, maar ik pak nu even flink door en dan ga ik met goede voornemens het nieuwe jaar in."