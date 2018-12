Deel dit artikel:













Wie stak deze loods in Oss in de fik? 2500 euro voor de gouden tip [FILMPJE] Van de Camp heeft foto's van de verdachten op Facebook geplaatst. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

OSS - Transportbedrijf Van de Camp in Oss looft een beloning uit van 2500 euro voor de gouden tip over de brand in het bedrijf woensdagnacht. De brand werd aangestoken, maar de daders zijn nog niet gepakt. Daarom heeft Van de Camp foto's van de verdachten op Facebook geplaatst.

In de loods waar het vuur woedde, stonden meerdere vrachtwagens. Drie zijn door de brand beschadigd, één is zwaar beschadigd aan de voorkant. De loods zelf vatte geen vlam. De politie laat weten dat de dader of daders brandwonden hebben opgelopen en daaraan herkend kunnen worden. Raadsel

Volgens een woordvoerder van een bedrijf is het een raadsel waarom er brand is gesticht: “Geen idee. Wisten we ’t maar.” In mei 2017 woedde er ook al brand bij dit bedrijf, toen in het kantoor. Toen was er ook sprake van brandstichting.