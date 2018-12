Creatief met oude politie-uniformen! Janine steekt politiejas in nieuw tasje

Janine deed afgelopen tijd mee aan een proef om te kijken of ze afgedankte politiekleding een nieuw leven kon geven. Ze maakte van de gele motorjassen een rugzak, een toilettas en een portemonnee. Dat viel in de smaak en nu is ze bezig met een nieuw ontwerp voor een tas. Voor Janine niet geheel nieuw. Ze maakte met haar bedrijfje Remade Industry ook al tassen en barbecueschorten van oude brandweerpakken.

Janine: "Het is begonnen bij een man die afscheid nam van de vrijwillige brandweer. Zijn dochter wilde een origineel cadeau voor haar vader en vroeg of ik van zijn oude pak een tas wilde laten maken." Zo ging het balletje rollen en daarna maakte ze ook proefontwerpen voor het leger en de marechaussee.

De politielogo's en emblemen mogen niet gebruikt worden, maar het grootste gedeelte van de jas wel. Het hergebruiken van materialen is natuurlijk goed voor het milieu. "Ik vind het vooral mooi als spullen een nieuw leven krijgen en ook daadwerkelijk terug komen bij de mensen die het oorspronkelijk gebruikt hebben."

Niet te koop

Dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Als het nieuwe ontwerp van de tas in de smaak valt, gaan de tassen uiteindelijk naar de politiemensen. Het is dus niet zo dat de tas straks voor iedereen te koop is.