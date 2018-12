Kenny van der Weg verlaat Belgische club: 'Ik zie een terugkeer naar NAC wel zitten'

ROESELARE - Kenny Van der Weg mag zijn club KSV Roeselare transfervrij verlaten. Dat is de verdediger met de clubleiding overeengekomen. Van der Weg raakte dit seizoen bij de Belgische club op een zijspoor en speelde al geruime tijd geen wedstrijd meer. Hij zoekt nu een nieuwe uitdaging en ziet een terugkeer naar zijn oude club NAC bijvoorbeeld best zitten: "Ik denk dat ze mij wel kunnen gebruiken."

Kenny van der Weg wilde als voetballer graag een buitenlands avontuur meemaken en vertrok mede daarom in 2016 vanuit Breda naar Schotland. Daar speelde hij vooral bij Ross County veel wedstrijden, maar ging dit seizoen toch zijn geluk zoeken bij het Belgische KSV Roeselare. Geluk vond hij echter niet in het West-Vlaamse stadje. Hij zat de laatste maanden op de tribune en heeft nu met de clubleiding een mondeling akkoord over een transfervrij vertrek.

Ongelukkig

"Ik ben blij dat er een oplossing is en ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging", zegt Van der Weg, die als speler bij NAC in Breda is opgeleid. "Ik was niet gelukkig in België, maar ik kan en mag daar niet teveel over zeggen."

Terugkeer naar NAC?

Toeval of niet, zijn oude club NAC is momenteel op zoek naar verdedigende versterkingen voor de tweede helft van de competitie. Van der Weg heeft bij de Bredase club drie jaar ervaring in de eredivisie, kent de club goed en kan zowel links in het centrum als op de linksbackpositie uit de voeten. Bovendien kan de selectie van NAC wel echte kerels gebruiken. Kenny is een bikkel en gaat niet zomaar opzij.

"Een terugkeer zie ik zeker zitten", zegt de Van der Weg desgevraagd. "Persoonlijk denk ik ook dat NAC wel iemand zoals ik kan gebruiken."

'Ik mis NAC'

NAC-trainer Mitchell van der Gaag hoeft Van der Weg in ieder geval niet uit te leggen hoe het seizoen verloopt en wat de Bredase club nodig heeft. De verdediger volgt de club op de voet. "Ik mis NAC. Ik krijg van de supporters nog altijd veel berichtjes via social media, die vragen dan vaak of ik terug wil komen. Ik ga ook zo vaak als mogelijk wedstrijden van NAC kijken", aldus Kenny van der Weg.