Benito van de Pas laat kansen liggen en is terug bij af: 2-2 in sets tegen Toni Alcinas [LIVE]

'Lekker pijlen gooien'

Van de Pas won van Long, terwijl Alcinas te sterk was voor de als derde geplaatste Wright. Of Van de Pas nu als underdog aan de wedstrijd begint? Volgens Omroep Brabant-dartsverslaggever Joost van Erp maakt de tegenstander niet uit. "Het is superleuk dat hij gewonnen heeft. Het is nu te hopen dat hij wat zelfvertrouwen krijgt. Want de grootste tegenstander van Van de Pas is Van de Pas zelf. Het beste medicijn is wedstrijden winnen, dus daarom is de winst op Long fijn. Nu moet hij niet aan rondes denken, maar lekker zijn pijlen gooien."

