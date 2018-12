Benito van de Pas speelt geen beste pot maar gaat wél naar laatste zestien van WK darts

LONDEN - Het niveau was bedenkelijk en misschien is dat nog zacht uitgedrukt, Benito van de Pas en Toni Alcinas maakte geen reclame voor zichzelf. Het zal Van de Pas weinig uitmaken, hij stapte uiteindelijk met een overwinning van het podium en staat in de achtste finale van het WK darts.

De gemiddeldes van beide darters zat de hele wedstrijd rond de 85 per drie pijlen. Afzwaaiers buiten de twintig waren eerder regel dan uitzondering. En op de dubbels ging het ook veelvuldig mis. In die slechte wedstrijd was Van de Pas uiteindelijk de beste, hij won met 4-2.

Van de Pas won de eerste twee sets en leek ook in de derde set op weg naar de winst. Leek, want ondanks drie pijlen op een dubbel ging zijn Spaanse tegenstander er met de set vandoor. In de vierde set kreeg Big Ben weer pijlen om de set uit te gooien, maar weer lukte het hem niet om die belangrijke derde set te pakken. Alcinas gooide wel uit en bracht beide heren op gelijke hoogte, Van de Pas was terug bij af.

Twee indrukwekkende finishes

Waar de Tilburgse darter mentaal soms moeite heeft om met tegenslagen om te gaan, had hij dat nu niet. Na de gelijkmakende set pakte Van de Pas de draad weer op. De vijfde set ging met een indrukwekkende 149-finish naar de Brabander. In de zesde set was het Alcinas die het initiatief had. Bij een 2-1 voorsprong kwam Van de Pas terug tot 2-2 via een 151-finish. De volgende beurt deed hij Alcinas pijn door meteen een maximale score te gooien, gevolgd door een 134-score. Hij had alle tijd om de wedstrijd te pakken. Dat deed hij uiteindelijk ook.

Verschil

Van de Pas eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 85,61, net iets hoger dan het gemiddelde van Alcinas (84.53). Ook op de dubbels scoorde Van de Pas ook net iets beter. Hij raakte 16 van de 42 pijlen op een dubbel (38,1 procent), tegenover 12 van de 45 rake pijlen op een dubbel (26,67 procent) van de man die in de vorige ronde nog te sterk was voor Peter Wright.