Nick en Anke: 'Mooi om te zien hoe bewoners genieten van hun werk en woonomgeving' [SERIE]

Nick en Anke komen allebei uit de zorg. "Daar hebben we heel veel dingen mee mogen maken en zijn we een eigen visie gaan vormen. Op gegeven moment hadden we zoiets van: waarom zouden we niet iets voor onszelf gaan beginnen? We misten vooral de 24-uurs zorg en hier geloven wij juist in." En zo zijn ze De Hultenhoek begonnen. Een plek waar mensen kunnen wonen, leven en werken of alleen overdag invulling geven aan hun dag. Er is bij de woongroep dag en nacht iemand aanwezig.

Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen

Het team van De Hultenhoek bestaat uit tien begeleiders, drie facilitaire medewerkers, een medewerker buitendienst en verschillende vrijwilligers, Er wonen tien mensen, allemaal met een eigen 'rugzakje' "Dat loopt uiteen van autisme tot een verstandelijke beperking of een psychische stoornis. Maar wij vinden het fijn om te kijken naar de mogelijkheden van de mensen en zo min mogelijk naar de beperkingen die er zijn", zo leggen Nick en Anke uit.

Een leuke, gezellige groep jongens en meiden

De Hultenhoek is een paardenhouderij, dus veel van het dagelijkse werk van de bewoners speelt zich in en rondom de paarden en de stallen af. Ook zijn er nog andere dieren die verzorgd moeten worden. Daarnaast is er een werkplaats waar kachelhout wordt gemaakt. Iedereen draagt zijn steentje bij en is zoveel mogelijk buiten, lekker in de frisse lucht. "Het is echt een familie die hier is komen wonen. Het zijn wel allemaal individuen, maar samen vormen ze een hele leuke, gezellige groep. Het is echt mooi om te zien hoe de jongens en meiden genieten van hun werk en hun woonomgeving."