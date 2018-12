Gewapende overval op Aldi in Eindhoven, daders laten geld slingeren

Gewapende overval Aldi in Eindhoven (foto: Danny van Schijndel)

EINDHOVEN - De Aldi aan de Tongelresestraat in Eindhoven is donderdagavond rond acht uur overvallen. Twee jongens bedreigden het personeel met een vuurwapen en maakten een nog onbekend geldbedrag buit. De politie vond twee geldlades en wat los briefgeld op de Karnemelkweg, achtergelaten door de daders. Van hen ontbreekt nog ieder spoor.

Eerder werd al bekend dat de twee mogelijk in de richting van de Karnemelkweg gevlucht waren. Het gaat het om twee getinte jongens die in het zwart gekleed zijn. Zij zijn nog spoorloos. De politie zoekt onder meer met de politiehelikoper in de omgeving naar het tweetal.

De overval vond net voor sluitingstijd van de winkel plaats. Er raakte niemand gewond. Het personeel van de Aldi wordt in de winkel opgevangen.