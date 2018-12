Tiende 'Schaatsnacht van Eindhoven': it giet oan!

EINDHOVEN - Traditiegetrouw ging donderdagavond (derde kerstdag) in het IJssportcentrum de tiende ‘Schaatsnacht van Eindhoven’ van start. De ongeveer driehonderd deelnemers konden zich op zes verschillende afstanden ‘stuk’ rijden: de 25, 50, 75, 100, 150 en 200 km. Aan deze laatste (en langste) afstand wagen zich zeven deelnemers.

De zeven bikkels zijn donderdagavond om half 6 gestart en komen als het goed is vrijdagnacht tussen half twee en twee uur binnen. Ze moeten vijfhonderd rondjes van vierhonderd meter schaatsen om de tweehonderd kilometer te halen. Dit is ongeveer één rondje per halve minuut. Voorzitter van de organisatie Coen Itz: "Ik weet wie het zijn, ik ken ze allemaal en die gaan het alle zeven halen. It giet oan. Of eigenlijk moet ik zeggen dat het al oan is gegaan. Met vier graden boven nul hebben de ijsmeesters er perfect ijs van kunnen maken. Genieten dus én een mooie kans om te oefenen voor het geval er in Nederland toch nog op natuurijs geschaatst kan gaan worden."

Lees verder onder de tweet

Honderd kilometer extra voor ziek maatje

Een van de deelnemers is Harrie Wenting (60) uit Hulsel. Hij gaat voor het eerst de tweehonderd kilometer rijden. En heeft daar een bijzondere reden voor. "Ik heb al twee keer eerder meegedaan en toen de honderd meter gereden. Maar ik heb nu een héél bijzondere reden om de 200 te doen. Ik schaats namelijk al 25 jaar met mijn maatje Martien, maar die kan niet mee doen in verband met zijn gezondheid. Dus die extra honderd kilometer rijd ik voor hem. Of het gaat lukken? Ik heb jarenlang geoefend en ga twee of drie keer per week naar de ijsbaan. Verder is een kwestie van goed doseren en niet te snel van start gaan."

Natuurijs is je van het

Voor Peer van den Boomen wordt het de tiende 'Schaatsnacht van Eindhoven'. "Ik heb al die andere tochten volbracht, dus nu wil ik deze tiende ook volbrengen. Dat is echt een uitdaging voor mij. De omstandigheden zijn ideaal: vannacht is het min vier zeggen ze en het is windstil, dus dat kan gewoon niet beter.” Peer heeft altijd geschaatst, ook lange tochten zoals de Elfstedentocht. “De laatste keer in ‘97. Zo'n lange afstand schaatsen is echt kicken, mooi in je eigen tempo. Er gaat niets boven natuurijs, dat is gewoon je van het!"