Benito van de Pas vol vertrouwen op WK darts: 'Heerlijk man en ik kan alleen maar beter'

LONDEN - Goed was het niet, Benito van de Pas was de eerste om dat toe te geven na zijn overwinning op Toni Alcinas. Maar de lach op zijn gezicht was er niet minder om. De Tilburgse darter toonde zich mentaal sterk en won van zijn Spaanse tegenstander. En dus wacht er vrijdagmiddag een wedstrijd in de vierde ronde en dat komt volgens Big Ben vooral omdat hij niet op gaf, terwijl hij eerder zelfs aan stoppen dacht.

Voor Van de Pas is 2018 een bijzonder jaar. Hij trainde 'weken tot maanden' niet en hij dacht er serieus aan om te stoppen met darten. Tot zijn zoon geboren werd en de vriendin van Van de Pas zei dat hij het dartbord maar beneden moest hangen. Zo kon hij trainen en bij zijn zoon zijn. "Ik heb het bord tien weken geleden beneden gehangen en ben gaan trainen met nieuwe pijlen."

Tijdens de wedstrijd tegen Alcinas was Benjamin van de Pas er niet bij. "Hij was er de eerste ronde. Hij heeft me er ook doorheen gebracht. Nu is hij bij mijn ouders, ik ben hier met mijn vriendin. Natuurlijk missen we hem. Maar hopelijk gaan we met een mooi resultaat naar huis."

Van de Pas is wel eerlijk, goed was het niet wat hij liet zien tegen Alcinas. "Ik geef niet op, klaar. Vandaag heeft dat me gebracht dat ik won. Als ik win heb ik alles gegeven en dan mag het niet zo zijn. Maar ik weet wel dat ik veel beter kan."

De Tilburgse darter kan nu genieten van de rest van het WK, dat al geslaagd was voor hem. "Mijn WK was al geslaagd toen ik de eerste ronde won, vooral als je kijkt naar waar ik vandaan kom. Ik voelde me ruk. Maar het moet morgen wel beter. Ik gooi goed met het trainen, maar ik win een belangrijke wedstrijd. En het kan alleen maar beter."





LEES OOK: Benito van de Pas verslaat 'de beul van de kerstman' en gaat door naar vierde ronde WK darts

'Voel me fantastisch'

Van de Pas gooide soms een hoge score, maar vaker werden er scores als 26 en 41 gegooid. "Dat is misschien wat ik gooi. Maar met deze darts voel ik me fantastisch. Wat ik met trainen gooi is niet wat ik laat zien."

Naar eigen zeggen heeft hij nu meer vertrouwen, dat gevoel wordt sterker door het aantal pijlen dat uit het bord valt. "Hoeveel waren dat er nu? Eentje? Normaal zijn het er elf per wedstrijd. Die 149-finish was ook belangrijk, maar daarna mis ik weer drie pijlen op Tops. Vertel het maar... Maar normaal geef ik op. Nu niet. En het kan alleen maar beter."

Klaar voor vierde ronde

Vrijdag wacht de volgende wedstrijd, in de middag staat hij in de vierde ronde tegenover Brendan Dolan. "Heerlijk man. Ik voel me goed. Hij zal denken: misschien is het een makkie. Maar ik ben er klaar voor."