Bruce Springsteen of Snollebollekes? Muziek helpt trucker Ton van Genugten om Dakar Rally te winnen

Ton van Genugten is een graag geziene gast in Restaria Reintje in Duizel. Hij eet graag een frietje of een snack bij Hans en Sandra Paridaans. Maar de komende tijd even niet, want vanaf 6 januari rijdt Van Genugten als lid van Team de Rooy zijn truck door de woestijn in Peru. Al jaren doet hij in zijn truck mee aan de Dakar Rally, de zwaarste rally ter wereld. "Ik kijk er enorm naar uit en heb er veel zin in", zo zegt hij al prikkend met een vorkje in zijn frietje speciaal.





Bekijk de video en lees daarna verder.





Haat-liefde verhouding met de zandduinen

In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt de Dakar Rally plaats in slechts één land, te weten Peru in Zuid-Amerika. En dat betekent vooral zware etappes door gigantische zandduinen. Een enorme uitdaging, zo weet trucker Van Genugten.

"Je kunt hierdoor van niemand de uitslag voorspellen", zo zegt hij. "Er gebeurt gewoon veel meer dan op snelle gravel. Ik heb een haat-liefde verhouding met de duinen. Het is leuk om er in te rijden, maar ook om er uit te zijn."

Ton van Genugten won in de Dakar Rally van 2018, die door Peru, Bolivia en Argentinië ging, vier etappes. Hij greep echter naast een podiumplek. Dat moet anders, zo meent hij. "Ik moet de ambitie uitspreken dat ik wil winnen. Maar je moet geluk hebben dat je niets mee maakt."

Zowel fysiek als mentaal vergt de Dakar Rally behoorlijk wat van de deelnemers. De piloot moet met de navigator een eenheid vormen, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Ontspanning is dan ook belangrijk. Vn Genugten zet daarom graag een muziekje op als de rally dat toe laat.

Snollebollekes in de woestijn?

"Dan luister ik Bruce Springsteen of Rowwen Hèze", zo vertelt hij. "Of de Snollebollekes, van links naar rechts... haha. Nee hoor, dat is een geintje, je ziet mijn truck niet van links naar rechts gaan. Maar muziek brengt de ontspanning een beetje terug als je uit de 'special' komt. Je komt dan echt even tot rust."

Mocht Van Genugten de Dakar Rally 2019 winnen, dan zal zijn truck ongetwijfeld wel van links naar rechts gaan op de Snollebollekes. En anders wel de mensen in Restaria Reintje in Duizel, want die bakken niet alleen zijn friet maar zijn ook fan.

Wil je de verrichtingen van Ton van Genugten en Team de Rooy nauwgezet volgen tijdens de Dakar Rally in Peru? Volg dan verslaggever Ronald Sträter op Twitter @ronaldbrabant