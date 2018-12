Michael van Gerwen mist vijf pijlen om derde set te pakken, Adrian Lewis komt terug [LIVE]

De eerste leg van de eerste set ging nog naar Lewis, via een 110-finish. Maar de volgende drie legs gingen allemaal naar Mighty Mike. Het verschil is groot, dat is ook te zien in het gemiddelde. Van Gerwen gooit 102,5 per drie pijlen, Lewis komt niet verder dan 89,4. In de tweede set ging het minder makkelijk voor Van Gerwen. De nummer één van de wereld moet uiteindelijk een beslissende leg spelen. Die trekt hij relatief eenvoudig naar zich toe en zo komt hij op een 2-0 voorsprong.

De derde set leek vrij simpel naar Van Gerwen te gaan, maar de nummer één van de wereld wist een 2-0 voorsprong in legs niet om te zetten in de setwinst. Vijf pijlen kreeg hij om er 3-1 van te maken, maar Lewis pakte de set met een 2-3 zege.













