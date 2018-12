Michael van Gerwen naar kwartfinale WK darts met zege op tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis

LONDEN - Michael van Gerwen heeft de laatste acht van het WK darts bereikt. In de achtste finale was hij veel te sterk voor Adrian Lewis. De nummer één van de wereld won met 4-1 van de Engelsman.

De eerste leg van de eerste set ging nog naar Lewis, via een 110-finish. Maar de volgende drie legs gingen allemaal naar Mighty Mike. Het verschil was groot, dat was ook duidelijk te zien aan het gemiddelde. Van Gerwen gooide 102,5 per drie pijlen, Lewis kwam op dat moment niet verder dan 89,4.



2-0 voorsprong

In de tweede set ging het minder makkelijk voor Van Gerwen. De nummer één van de wereld moest uiteindelijk een beslissende leg spelen. Die trok hij relatief eenvoudig naar zich toe en zo kwam hij op een 2-0 voorsprong.

De derde set leek vrij simpel naar Van Gerwen te gaan, maar de nummer één van de wereld wist een 2-0 voorsprong in legs niet om te zetten in de setwinst. Vijf pijlen kreeg hij om er 3-1 van te maken, maar Lewis pakte de set met 2-3 en vocht zich zo terug in de wedstrijd.



Geen complete comeback

In de vierde set kwam Lewis op een 1-2 voorsprong, maar dit keer was het de Engelsman die het niet af wist te maken. Het lukte hem niet om de comeback echt compleet te maken. Van Gerwen pakte de vierde en vijfde leg en kwam zo op 3-1 in sets.

Ook in de vijfde set was een beslissende leg nodig om de beslissing te brengen. Van Gerwen trok die vijfde leg naar zich toe. Met Lewis op 4 punten maakte hij geen fout en zo verzekerde MvG zich van een plek in de kwartfinale.













