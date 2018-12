Michael van Gerwen gaat even genieten na winst op Adrian Lewis: 'En dan gewoon doorknallen'

LONDEN - Michael van Gerwen won in de achtste finale met ruime cijfers van Adrian Lewis. De 4-1 zege op de tweevoudig wereldkampioen geeft de nummer één van de wereld veel zelfvertrouwen voor de rest van het toernooi.

"Deze overwinning is zeker belangrijk. Vooral ook de manier waarop, ik denk dat ik goed speel", zei Van Gerwen kort na de wedstrijd voor de camera van RTL7.

"Er was één set slordig. Maar dat is niet erg, als je ziet hoe sterk ik daarna ben om mezelf terug te knokken en de wedstrijd binnen te slepen. Op een belangrijk moment gooi ik twee elfdarters. Daar was ik heel erg blij mee, daar kun je mee verder. Er is niks aan de hand met mijn vorm. Ik moet gewoon doorknallen zo. Maar eerst even genieten van deze wedstrijd."

Beker

Van Gerwen eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van ruim 108. Aan de ene kant is hij daar niet mee bezig, maar ergens geeft het hem ook vertrouwen. "Het maakt niet uit hoe je wint, als je maar wint. Maar het geeft wel een goed gevoel, ik denk dat ik hier mee verder kan."





Enige minpuntje is nog steeds het missen van dubbels. Dat probleem is er al langer bij Van Gerwen. Als dat ook nog gaat lopen kan hij de beker bijna niet meer mislopen. "Dat gaat een beetje ver. Ik kijk wedstrijd voor wedstrijd. Heel veel andere jongens die in goede vorm waren, hebben vroeg in het toernooi verloren. Ik weet niet waar dat door komt. Maar mijn beste voorbereiding is als ik wedstrijd voor wedstrijd kijk."