Brand in huis Bosschenhoofd, hennepkwekerij ontdekt In het huis aan de Hendrikstraat woedde brand.

BOSSCHENHOOFD - In een huis aan de Hendrikstraat in Bosschenhoofd is donderdagavond een hennepkwekerij ontdekt tijdens een brand.

Geschreven door Peter de Bekker

Toen de brandweer het huis binnen ging, stuitte ze op de hennepkwekerij. Het vuur was snel onder controle. Bewoner niet thuis

De bewoner was niet thuis toen de brand uitbrak. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is.