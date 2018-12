Hondjes achtergelaten in winkelcentrum Waalwijk

WAALWIJK - Wie liet donderdag twee hondjes achter in winkelcentrum De Els in Waalwijk? Jos van der Wou, beveiliger bij het winkelcentrum, plaatste op Facebook een foto van de twee achtergelaten diertjes. 'Gewoon twee hondjes achtergelaten. Schandalig', schrijft hij.

De oproep op Facebook is inmiddels ruim zevenhonderd keer gedeeld en levert veel verontwaardigde reacties op.



De hondjes zijn door de dierenambulance opgehaald en naar het Dierenasiel Waalwijk gebracht. Ook zij vragen op Facebook hulp bij het zoeken naar de eigenaar. "Wie kent de honden of de eigenaren??"

Chip niet geregistreerd

Het zou gaan om een reutje en een teefje. Een hondje is wel gechipt, maar die chip is niet geregistreerd, zo schrijf het asiel. De dieren zijn vrijdagochtend nog steeds in het asiel. "Maar officieel zijn we ook nog niet open, dus misschien komt de eigenaar ze zo halen", aldus een medewerker van het asiel.









Nog een hondje

Het zijn blijkbaar niet de eerste honden die donderdag werden gevonden in Waalwijk. Op de Facebookpagina van het asiel staat nog een hondje dat werd aangetroffen in de Amstel in Waalwijk. Ook dit dier is opgevangen in het asiel. "Deze ziet er goed verzorgd uit, dus ik denk dat het wel goed komt en dat ie vandaag door de eigenaar wordt opgehaald", zegt de medewerker.