Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Laat je niet verleiden door die lege weg', agenten waarschuwen 'beleefde' snelheidsduivel Foto: Politie Eindhoven

WAALRE - ‘Laat je niet verleiden door die lege weg…’ Dat is de waarschuwing van de politie Eindhoven aan een automobilist die besloot om na kerst om halfvijf ’s ochtends op de randweg Eindhoven het gaspedaal eens goed in te trappen. De agenten zetten met 180 kilometer per uur de achtervolging in, maar ze konden hem niet bijhouden.

Geschreven door Sandra Kagie

Op de randweg Eindhoven geldt een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. Bij Waalre nam de automobilist, die volgens de politie ‘fris en fruitig’ op weg was naar zijn werk, de afslag. Daar konden agenten hem staande houden. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd. “Jouw dag na kerst begon niet prettig”, aldus de politie. “Maar ondanks deze tegenvaller bleef je beleefd en correct naar ons. We gaven elkaar een hand en kregen zelfs nog dankjewel te horen.” Dit nadat de agenten de man op de door hem gewenste bestemming hadden afgezet.