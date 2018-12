Deel dit artikel:













500 kilo zwaar vuurwerk gevonden na anonieme tip, drie mannen gearresteerd Het gevonden vuurwerk. (Foto: politie)

RIJSBERGEN - In de berging en slaapkamer van een huis in Rijsbergen heeft de politie donderdagavond vijfhonderd kilo zwaar vuurwerk gevonden. Drie mannen zijn opgepakt. De politie kreeg een anonieme tip dat vanuit de woning zou worden gehandeld in vuurwerk.

Geschreven door Ron Vorstermans

Twee mannen van 25 en 26 jaar oud uit Sint Willebrord kwamen ’s avonds met dozen vuurwerk uit het huis lopen. Toegesnelde agenten zagen dat en hielden de mannen aan. De 20-jarige bewoner van het huis was gevlucht, maar meldde zich rond halftwee ‘s nachts op het bureau in Breda. Ook hij werd aangehouden.