Autobrand na botsing op A27 bij Hank, rijbaan dicht vanwege reparaties aan wegdek

HANK - Twee auto's zijn vrijdagmorgen op de A27 bij Hank gebotst. Een van de wagens vloog daarna in brand. Het ongeval gebeurde rond elf uur tussen industrieterrein Avelingen en Hank.

Door de brand raakte het asfalt beschadigd. De rijbaan is afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden. Het verkeer wordt via de vluchtstrook en een gedeelte van de rechterrijstrook geleid. Omrijden kan via Den Bosch (A15, A2, A59).

Niemand raakte bij het ongeval gewond.