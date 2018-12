Fietsbrug tussen Best en Son ingestort

BEST - Een fietsbrug is vrijdagmiddag tussen Best en Son ingestort. Het gaat om de houten brug over het Wilhelminakanaal richting pretpark DippieDoe en Aquabest. Op het moment dat de brug instortte, fietste er niemand op de brug. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Een voorbijganger reed langs met de auto en zag dat de brug was ingestort. Volgens hem was de brug al een half jaar afgesloten in verband met de slechte staat van de brug. De houten balken die op dit moment in het water liggen, bevatten volgens de voorbijganger rotte plekken. "De voorzorgsmaatregelen hebben hun doel dus goed getroffen", zegt hij.

De brug was voordat hij werd afgesloten, een drukke brug waar veel fietsers en wandelaars overheen kwamen. Vooral mountainbikers fietsten erover heen, omdat de brug langs de bossen van Best lag. De voorbijganger is zelf ook een mountainbiker en zegt dat hij het afgelopen half jaar moest omrijden via de brug die van Eindhoven naar Best loopt.

De scheepvaart is door de instorting ook gestremd.









