Einde verhaal voor Benito van de Pas op het WK darts, Brendan Dolan met 4-1 te sterk

LONDEN - Benito van de Pas is uitgeschakeld op het WK darts. De Tilburger bereikte donderdagavond de laatste zestien, maar vrijdagmiddag ging het mis tegen Brendan Dolan. De Noord-Ier was veel te sterk voor Van de Pas: 4-1.

"Het moet beter", zei Van de Pas na de overwinning op Toni Alcinas. Zijn gemiddelde was iets beter, maar nog lang niet goed genoeg om echt kans te maken op een ticket voor de kwartfinale van het WK. De Tilburger eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 86.67. Daarmee kwam hij niet in de buurt van zijn tegenstander, Dolan eindigde net onder de negentig per drie pijlen (89.77).

Echte comeback bleef uit

Dolan ging in rap tempo van 0-0 naar een 0-3 voorsprong in sets, maar daarmee was de wedstrijd nog niet gespeeld. Van de Pas pakte de vierde set en kreeg vervolgens de kans om zich volledig terug in de wedstrijd te knokken. Bij een 1-2 voorsprong in de vijfde set lukte het Big Ben niet om 108 uit te gooien. Dolan profiteerde vervolgens en kwam terug tot 2-2.

The History Maker mocht vervolgens zelf aan de vijfde en beslissende leg van de vijfde set beginnen. Het ging moeizaam, maar uiteindelijk kwam Dolan als eerste op een finish. De eerste matchdart ging nog mis op bullseye, maar de huidige nummer 45 van de wereld mocht terugkomen om 25 uit te gooien. Daar had hij drie pijlen voor nodig, maar dat zal hem niet uitmaken. Dolan pakte met die leg de wedstrijd en daarmee schakelde hij Van de Pas uit.