Voor de lekkerste oliebollen moet je in Tilburg zijn: 'Lekker luchtig en niet heel vet'

De oliebollen van Richard werden beoordeeld met een 10. "Ik heb op school nooit tienen gehaald, maar met mijn oliebollen wel. Het was mijn droom om een keer een 10 te halen, dus ik ben er echt heel blij mee", vertelt Voets stralend.

En dat terwijl de Tilburger helemaal niet voorbereid was op een beoordeling: "De AD Oliebollentest was opgehouden en ineens kreeg ik een mail dat ze voor deze test langs waren geweest. Ik weet echt niet wanneer." Daar is Richard achteraf ook wel blij mee "Ik vind dat je altijd goede kwaliteit moet leveren. Van mij mag deze test blijven."

Geheim recept

Het recept blijft natuurlijk geheim, maar Richard wil wel iets verklappen. Secuur werken is volgens hem het allerbelangrijkst. "En nooit bezuinigen op je olie. Ik heb dure grondstoffen, maar dat maakt niet uit. Dingen wegen. Da's het grootste geheim."

De klanten snappen helemaal dat Richard heeft gewonnen. "Lekker luchtig, niet heel vet en smaakt heerlijk". Velen van hen zijn al langer fan. "Het zijn de lekkerste oliebollen van Tilburg. We hebben er al veertig gehaald en ik denk dat nummer vijftig vandaag binnenkomt."

In de rij

Toch is het vrijdag nog stilte voor de storm bij de kraam van Richard. De echte drukte verwacht hij zondag en maandag. Zondagnacht bakt hij zelfs de hele nacht door. "Dan gaat mijn verstand op nul, dan is het gewoon knallen met die ballen", lacht Richard. De kraam opent op oudjaarsdag al om zes uur 's ochtends. De oliebollenbakker verwacht een lange rij, maar voor de klanten wordt goed gezorgd. "Mijn moeder gaat ieder half uur langs met warme chocomel."

Brabantse toppers

De oliebollen van Richard Voets werden samen met oliebollen uit een kraam uit Zuid-Holland als enige beoordeeld met een 10. De oliebollentesters stelden per provincie een top 3 samen. Bakkerij van Dongen in Made kreeg een 9,5 voor hun bollen. De derde plaats is voor de oliebollenkraam in Rijen.