'ING en Rabobank failliet, binnenkort kunt u niet meer bij uw geld', nepbrief duikt op in Roosendaal

ROOSENDAAL - In Roosendaal en omgeving circuleert een opvallende brief. Daarin staat dat 7 januari het faillissement wordt uitgesproken van de ING en Rabobank. Klanten zouden binnenkort niet meer bij hun geld kunnen. Hen wordt aangeraden 'in stilte voorzorgsmaatregelen te nemen'. De politie laat weten dat de brief nep is. Ze wil graag weten wie erachter zit. Tientallen verontruste ontvangers van de brief hebben zich vrijdag bij de politie gemeld.

Bij Omroep Brabant melden zich ook inwoners van Breda die de brief gekregen hebben.



De schrijver van de brief stelt dat infomeren bij de twee genoemde banken zinloos is, omdat ze uit 'eigen belang ontkennen'. De ontvangers van de brief krijgen niet alleen het advies om voorzorgsmaatregelen te nemen, ook moeten zij het nieuws vooral delen met bekenden en kunnen ze voor meer informatie mailen naar bankengaandicht@gmail.com.

Bekijk de brief in de Facebookpost en lees verder.

Advies

De politie vraagt iedereen die in Roosendaal en omgeving woont, 'waakzaam te zijn op de bezorgers van de brief.' Wanneer verdachten personen opduiken is het advies: bel 112 en geef het signalement door.

Het is onduidelijk of en hoe de briefschrijver wil proberen mensen op te lichten.

Geen zorgen

Een woordvoerder van de Rabobank geeft aan dat een aantal klanten via social media heeft geïnformeerd of het klopt wat er in de brief staat. "Wij beantwoorden die vragen. We geven aan dat een faillissement niet aan de orde is en dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken."

Vooralsnog ziet de Rabobank geen aanleiding om alle klanten in de regio Roosendaal actief te informeren over de nepbrief.