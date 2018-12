Deel dit artikel:













Persoon struikelt en moet uit water worden gehaald in Willemstad De drenkeling viel bij de Benedenkade in het water. (Beeld: Google Maps)

WILLEMSTAD - Er is vrijdagmiddag iemand uit het water gehaald bij de Benedenkade in Willemstad. Het ging volgens de veiligheidsregio om een man of vrouw die was gestruikeld.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Onder meer een ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen. De man of vrouw lag in het water op zo'n honderd meter afstand van visrestaurant Het Wapen. Een medewerker vertelde rond halfzes dat de consternatie weer voorbij was. De veiligheidsregio kon vrijdagmiddag niet zeggen hoe de man of vrouw die in het water lag eraan toe is.