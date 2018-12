Vliegende Mathieu van der Poel blijft maar winnen, ook in Azencross is concurrentie kansloos

LOENHOUT - Mathieu van der Poel heeft vrijdag zijn negentiende veldrit van het seizoen gewonnen. In Loenhout was hij met afstand de sterkste tijdens de Azencross. Het betekende zijn vierde zege in de vijfde DVV verzekeringen Trofee-wedstrijd van het seizoen. Toch heeft hij de leiding in het algemeen klassement nog niet te pakken.

Toon Aerts won begin november in Oudenaarde de eerste wedstrijd in de DVV-trofee. Daarna was het vier keer Van der Poel die als eerste over de streep kwam, maar de achterstand op de Belg is in het algemeen klassement nu nog elf seconden.

In de wedstrijd had Van der Poel even 52 seconden voorsprong, genoeg om de leiding in het algemeen klassement over te nemen. Maar Aerts snoepte nog wat van zijn achterstand af en hield de leiding. "Die mannen rijden nog een finale, dat is wel een verschil", was de reactie van Van der Poel bij Sporza. "Ik ben in ieder geval heel blij met de koers vandaag."

Leiding na volgende koers?

Op 1 januari staat in Baal de volgende wedstrijd in deze competitie op het programma. In België verwacht iedereen dat Van der Poel dan de leiding overneemt van Aerts. "Ik hoop het, maar ik moet de achterstand altijd nog wel goedmaken. Maar ik had niet verwacht vandaag zoveel seconden terug te pakken. Als je kijkt naar de andere categorieën zie je dat ze allemaal sprintend naar de meet gaan. Ik mag heel blij zijn dat ik veertig seconden pak."

Van der Poel kwam uiteindelijk veertig seconden voor wereldkampioen Wout van Aert over de meet, Aerts eindigde als derde.