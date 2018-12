'Ik doe geen laxeermiddel meer in de koffie', zo zegt Dakar-deelnemer Maurik van den Heuvel

Maurik van den Heuvel komt in zijn hardloopoutfit cafetaria D'n Hijzelaar in Boekel binnen. Hij is flink aan het trainen voor de Dakar Rally. De Boekelnaar deed jaren met een eigen vrachtwagen mee, maar wilde nu een jaar overslaan om een nieuw project te beginnen. Toch staat hij 6 januari aan de start in de Peruaanse hoofdstad Lima.

"Ik werd ineens door Team De Rooy gebeld omdat ze nog een coureur zochten", vertelt Maurik van de Heuvel. "Toen was het snel geregeld."

Teamgenoten en concurrentie

Naast de Argentijn Frederico Villagra heeft Maurik van den Heuvel bij Team De Rooy twee Brabantse ploeggenoten, de coureurs Ton van Genugten uit Eersel en Gerard de Rooy uit Son. De Brabanders zijn in Zuid-Amerika elkaars teamgenoten, maar ook concurrenten. Ze willen en kunnen allemaal het truckklassement van de Dakar Rally 2019 winnen.

"Als we met de Brabanders één, twee en drie worden, is het ook mooi.", zegt Van den Heuvel hierover. "Wie er wint, maakt mij niets uit. De eerste week gaan we met z'n allen gas geven, maar daarna kan het zijn dat we de tweede week met een teamorder te maken krijgen. Dat bepaalt Henk van Leuven, de teammanager. Een ervaren man die vaak in de Dakar Rally is geweest en overkomt als een verstandige vent."

Laxeermiddel in koffie

In de afgelopen editie van de Dakar Rally streed Maurik van den Heuvel vooral met Ton van Genugten, Gerard de Rooij deed niet mee, om de eer van beste Nederlander. Maar toen zaten ze dus allebei bij een ander team. "Hij zit bij ons aan de koffie, dus ik denk dat ik zo wat laxeermiddel in zijn koffie doe.", grapte Van de Heuvel destijds."

"Dat zal ik nu maar niet doen, want we zijn nu teammaten", lacht hij nu. "Het was toen ook een lolletje."

'Gas geven, remmen en sturen'

Doordat hij laat bij Team de Rooy aan is gesloten, heeft Van den Heuvel nog maar weinig vlieguren kunnen maken in de torpedo-truck. Hij kan er niet mee zitten: "Ach, ik moet gas geven, remmen en sturen. Het is een superprofessioneel team."