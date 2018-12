Man vraagt op politiebureau wat agenten bij zijn huis deden en wordt opgepakt

BREDA - Een man bracht vrijdagmiddag een bezoekje aan het politiebureau in Breda om te vragen wat agenten op een eerder moment aan zijn deur deden. Wat bleek: hij had nog een gevangenisstraf van dertig dagen openstaan. Hij werd meteen aangehouden.

In 2014 is de man veroordeeld voor een diefstal in Amersfoort. Hij kreeg een gevangenisstraf van 51 dagen, waarvan hij er 21 had uitgezeten.

De overige dagen mag hij nu alsnog uitzitten. En die gaan meteen in.