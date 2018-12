Hier duik je letterlijk het nieuwe jaar in [KAARTJE]

Op 1 januari 2019 gaan weer veel mensen het ijskoude water in. (Foto: Karin Kamp)

EINDHOVEN - Wie het nieuwe jaar met een duik in ijskoud water wil beginnen, kan in Brabant op ruim twintig plekken terecht.

In het onderstaande kaartje is te zien in welke plaatsen tot nu toe een nieuwjaarsduik wordt georganiseerd:





Waar moet je precies zijn en hoe laat?

Boxtel, De Langspier, 12.00 uur

Breda, Galderse Meren, 14.00 uur

Den Bosch, Strandbad Oosterplas, 13.00 uur

Eersel, Beachclub Zuyver E3strand, 11.30 uur

Etten-Leur, De Turfvaart, 15.00 uur

Huijbergen, Eetcafé de Kroon, 13.00 uur

Middelbeers, Kuikseind, 12.30 uur

Mierlo, Parkstrand Bospark ‘t Wolfsven, 11.00 uur

Milheeze, Strandbad Nederheide, 12.00 uur

Mill, Recreatiegebied de Kuilen, 14.00 uur

Oisterwijk, Streekpark Klein Oisterwijk, 14.00 uur

Oss, Geffense Plas, 15.00 uur

Oud-Empel, Strandje aan de Maas, 14.30 uur

Oud-Gastel, Gastelsedijk Zuid 8A, 15.00 uur

Rosmalen, De Groote Wielenplas, 13.00 uur

Schaijk, Charme Camping Hartje Groen, 13.00 uur

Terheijden, Ijsbaan Terheijden, 13.00 uur

Vinkel, Vakantiepark Dierenbos, 12.00 uur

Volkel, BillyBird Park Hemelrijk, 15.30 uur

Vught, Ijzeren Man Vught, 13.00 uur

Well, Strandbad Well, 12.00 uur

Westerhoven, Center Parcs De Kempervennen, 14.00 uur

Wijk en Aalburg Wijkse, Bol 1, 14.30 uur

Zegge, O.L. Vrouwestraat 110, 15.00 uur

Zijtaart, Pastoor Clercxstraat 26, 12.00 uur