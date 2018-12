Ireen Wüst schrijft weer geschiedenis, schaatsster pakt achtste nationale titel op 1500 meter

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft vrijdag geschiedenis geschreven tijdens de NK afstanden. Op de 1500 meter pakte ze goud. Voor de schaatsster uit Goirle was het haar achtste nationale titel op die afstand. Ze is de eerste Nederlandse vrouw die acht keer dezelfde afstand weet te winnen op de NK afstanden.

"Net als altijd was ik lekker zenuwachtig", zei Wüst kort na haar overwinning tegenover de NOS. "Twee weken geleden reed ik hard, maar nu heb ik gewoon net zoveel kans als iedereen." Helemaal waar is dat niet, Wüst staat niet voor niets bij iedereen bovenaan het lijstje met favorieten. "Maar dan moet je het nog wel even doen."



Kruising

De zenuwen werden bij Wüst tegen het einde van de rit nog groter, want er was een moeilijke kruising met Joy Beune. "Dat heb ik niet vaak meegemaakt. Ik zag het in mijn ooghoek. Maar ik kom van buiten, dus heb ik hoe dan ook voorrang. Ik dacht, ik moet gewoon blijven gaan. Ik ga er vanuit dat iedereen regels kent, het is ook mooi opgelost zo."

Neefjes

Na afloop van de zege ging Wüst zoals vaak meteen naar haar familie. En in vergelijking met het begin van haar carrière is die familie groter. Haar neefjes zijn inmiddels grote fans. "Grotere fans heb ik niet. Trotser kun je mij niet krijgen dan wanneer zij blij zijn. Het is mooi dat ze nu een leeftijd hebben dat ze het kunnen meemaken", aldus de trotse tante.