Michael van Gerwen treft debutant in kwartfinale: 'Vorig jaar keek ik thuis het WK'

LONDEN - Michael van Gerwen moet zaterdagavond afrekenen met Ryan Joyce in de kwartfinale van het WK darts. Joyce is een grote onbekende in de dartswereld. Het vorige WK bekeek hij thuis op de bank.

Joyce staat op plek 74 van de wereldranglijst. De Brit veroverde in januari van dit jaar een kaart om als prof deel te mogen nemen aan de PDC-toernooien. Hij plaatste zich voor het WK, maar van de debutant werd niet veel verwacht. Hoge verwachtingen had Joyce zelf ook niet. "Ik wilde de eerste ronde overleven en daarna in de tweede ronde Simon Whitlock goed partij bieden."

Whitlock, de nummer zeven van de plaatsingslijst, werd door de Brit zeer verrassend uitgeschakeld. En vervolgens gooide hij ook zijn landgenoten Alan Norris en James Wade naar huis. Ook dat waren geplaatste spelers. "Nee, ik had nooit verwacht de kwartfinale te halen", vertelt Joyce. Dit WK heeft hem al 50.000 pond (ruim 55.000 euro) opgeleverd.

Werken in een winkel

Een hoop geld. Zeker voor Joyce. "Ik werkte vorig jaar nog als winkelbediende", legt hij uit. "Ik had niet zoveel geld. Gelukkig vond ik in januari een sponsor en kon ik volledig met darten aan de slag."

Tegen Van Gerwen maakt de inwoner van Newcastle zich geen illusies. "Iedereen verwacht dat ik met 5-0 verlies. Maar ik speel tegen de beste darter van de wereld. Waarom hij dat is? Michael is zo constant in zijn prestaties. Wat hij allemaal heeft bereikt, is ongelooflijk. Hij is een inspiratiebron voor mij. Voor de televisie zag ik hem mijn grote idool Phil Taylor van de troon stoten. Dat maakte veel indruk en gaf mij energie meer tijd te investeren in darts."

Extreme prestatie

In Londen treffen Van Gerwen en Joyce elkaar zaterdagavond. De Brit heeft dus weinig hoop op een goede afloop. Maar geen enkele sporter geeft zich vooraf gewonnen. "Er is altijd iets mogelijk, maar dan moet ik boven mezelf uitstijgen. Er moet iets extreems gebeuren. Als je puur naar de cijfertjes kijkt, gooit Michael gemiddeld tien tot twaalf punten meer dan ik doe. Maar ik ga wel proberen hem te verslaan."