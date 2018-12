Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee auto’s door brand verwoest op terrein van wapenhandelaar Jan B. in Hulten Foto: Jack Brekelmans

HULTEN - In de Hulteneindsestraat in Hulten zijn vrijdagnacht twee auto’s volledig door brand verwoest. Dat gebeurde rond één uur op het terrein van Jan B. De Hultenaar is onder meer veroordeeld voor het leveren van wapens aan de Amsterdamse onderwereld en bedreiging Jan Boelhouwer, burgemeester van Gilze en Rijen.

Geschreven door Corné Verschuren

Toen de brandweer vrijdagnacht in de Hulteneindsestraat aankwam, waren beide auto’s al door de brand verwoest. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Bedreiging burgemeester

In april ging op hetzelfde terrein in Hulten al een bestelbus in vlammen op. In 2017 werd B. veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en zeven maanden voor wapenhandel. Voor het laten verdwijnen van het lijk van Freddy Janssen uit Valkenswaard kreeg hij een celstraf van twee jaar. De bedreiging van burgemeester Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen, waar Hulten onder valt, leverde B. een voorwaardelijke celstraf op.