Droge jaarwisseling verwacht: 'We zullen de vuurpijlen goed kunnen zien'

DE BILT - Liefhebbers van vuurwerk kunnen hun hart ophalen. Tijdens de nacht van oud en nieuw blijft het waarschijnlijk droog en Jordi Bloem van Weer.nl verwacht geen mist.

Bloem spreekt van 'rustig weer' op oudjaarsdag. "Er zal heel veel bewolking zijn, maar de temperatuur verandert weinig ten opzichte van zaterdag en zondag." Het wordt maandag overdag 9 graden en tijdens de jaarwisseling 7 graden. "Misschien valt er een beetje motregen, maar met een beetje geluk blijft het droog."

Er zal wel wat nevel zijn. "Maar ik denk niet dat er heel dichte vuurwerkmist ontstaat. We kunnen de vuurpijlen dus goed zien."

Storing op komst

Het eind van het jaar wordt relatief warm. Deze zaterdag komen we qua temperatuur in de namiddag zelfs uit in de dubbele cijfers. Het wordt 10 tot 11 graden, maar het weer is wel grijs. En er is een storing in aantocht. "Dan kan er een klein beetje regen vallen", vertelt Bloem. Het gaat ook waaien. "Tot kracht 5 in het uiterste westen van de provincie. Alles bij elkaar is het meer herfst- dan winterweer."

Ook zondag verwacht de weerman heel veel bewolking. "Ook dan kan het in de namiddag wat miezeren, maar het eerste deel van de zondag verloopt droog. Misschien zien we 's ochtends zelfs een beetje zon. Zondagmiddag wordt het 8 of 9 graden. Ook dat is zacht voor de tijd van het jaar."