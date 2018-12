Passagiers United Airlines kunnen weer genieten van Brabantse stroopwafel uit Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK - Nog geen halfjaar geleden ging de Brabantse stroopwafel in de ban bij de Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines. De passagiers zouden toe zijn aan een koekje van eigen Amerikaanse deeg. Nou niet dus!

Kort voor de jaarwisseling maakte de vliegmaatschappij bekend dat vanaf januari passagiers weer kunnen genieten van de stroopwafel van Daelmans in Nieuwkuijk.

De beslissing van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij om na tweeënhalf jaar trouwe dienst afscheid te nemen van de stroopwafel leidde tot verontwaardigde reacties onder de passagiers. De beste snack naast een kop koffie laten verdwijnen in een vliegtuig. Hoe halen ze het in hun hoofd, zo luidde de mening van de ontevreden reiziger.

De gebeden van directeur Jeroen Daelmans zijn verhoord. In juni zei hij te hopen dat de massale protesten van de passagiers de luchtvaartmaatschappij op andere gedachten zouden brengen. Dat is nu gebeurd. Daelmans noemde het protest destijds al ‘indrukwekkend’. De eerste reacties zijn van de passagiers spreken boekdelen: 'Thank you for bringing them back!'. Ook bij Daelmans is er vreugde. "We're happy to be back!"