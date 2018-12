Twee jongens en meisje op één scooter betrapt met vuurwerk en vuurwapen in Veghel

VEGHEL - De politie heeft vrijdagavond drie jongens gecontroleerd die op één scooter door de Rembrandtlaan in Veghel reden. Daar bleek dat ze niet alleen vuurwerk bij zich hadden, maar ook een vuurwapen.

De bestuurder van de scooter en een meisje dat achterop zat, hadden niets in hun bezit. Een 18-jarige jongen uit Heesch die ook achterop zat, had een rugzak bij zich. Daarin zat zo'n drie kilo illegaal vuurwerk. In zijn jas vond de politie het vuurwapen.

De politie heeft alles in beslag genomen. Het vuurwerk wordt vernietigd en van het vuurwapen wordt onderzocht of het echt is. De eigenaar is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.