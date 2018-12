De ontvangst is hartelijk in cafetaria Spierings in Son, trucker Gerard de Rooy is er dan ook een graag geziene gast. Het liefst zou hij de frietboer meenemen naar Peru. Af en toe een frietje speciaal in de woestijn zou best lekker zijn.

"We hadden een vacature open staan, maar daar heeft hij niet op gereageerd", zegt Gerard de Rooy lachend richting eigenaar Leon Spierings. "Ik heb geen terreinwielen onder mijn frietwagen zitten, dat wordt een beetje lastig", grapt die terug.

Bekijk de video van Frietje Speciaal en lees daarna verder.





'Alleen eerste plaats telt'

De sfeer is ontspannen en luchtig, maar Gerard de Rooy reist natuurlijk niet alleen voor de lol af richting Zuid-Amerika. Na afgelopen jaar de Africa Eco Race te hebben gereden, is hij in januari 2019 terug in de Dakar Rally. En niet om te figureren.

"Na een jaartje Afrika is het leuk om weer naar Zuid-Amerika te gaan", zo zegt de trucker uit Son. "Het is wel de bedoeling dat ik daar ga winnen. Er telt maar één plaats en dat is de eerste."

Rekening

Eigenlijk wilde De Rooy opnieuw naar Afrika, maar het werd toch de Dakar Rally in Peru. "De sponsors betalen voor een groot deel de rekening en die wilden per se dat ik naar Zuid-Amerika zou gaan. Logisch dus ja."

Duinen, duinen en nog eens duinen

Natuurlijk is de Dakar Rally absoluut geen straf voor Gerard de Rooy. Het zuiden van Peru betekent duinen, duinen en nog eens duinen. En De Rooy is gek op heel veel zand.

"Ik denk dat veel mensen het niet leuk vinden om heel de dag in de duinen te rijden", zo zegt hij. "Maar ik wel. Heel veel mensen zijn ook bang. Ik niet."

Biefstuk of cavia?

Team de Rooy is hartstikke professioneel en reist begin januari met 32 man af naar Peru. Iedereen heeft zo zijn taak. "Het is een teamsport", zegt Gerard de Rooy dan ook. "We hebben een mooie club bij elkaar, daar zal het niet aan liggen."

Gerard de Rooy heeft zichzelf nog een extra taak opgelegd, want er gaat geen kok mee. "Ik maak de 'lomo' klaar, de biefstuk. Want ik barbecue graag", zo vertelt hij. Aan een gebraden cavia waagt hij zich niet. Ook al is dat een delicatesse in Peru. "Dat zal wel, maar dat eet ik niet. Maar na twee weken ben de je 'lomo' ook wel een beetje beu hoor. Dan ben je blij dat je weer een frietje speciaal kan krijgen."





