Oldtimer in vlammen op in Ravenstein De auto ging verloren. (Foto: Maickel Keijzers)

RAVENSTEIN - Een Amerikaanse oldtimer is zaterdagochtend in vlammen opgegaan in Ravenstein. Dit gebeurde op de Dorpenweg, vlakbij de Erfsestraat.

Geschreven door Peter de Bekker

De brand ontstond in het motorblok van de oldtimer, tijdens het rijden. Het vuur woedde zo hevig dat de gewaarschuwde brandweer de auto niet meer kon redden. Niemand gewond

Bij de brand raakte niemand gewond.