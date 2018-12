Vos verrast Jolanda in Eindhoven, maar boswachter Frans Kapteijns stelt haar gerust

“Ik zag eerst alleen een paar ogen en dacht aan een kat of konijn", vertelt Jolanda. "Daarna zag ik pas dat het een vos was. Het beestje liep rustig verder en leek niet bang. Het keek me zelfs even aan.”

Nieuwe biotoop

Omdat er ook veel jeugd bij het sportpark komt, vraagt Jolanda zich af of kinderen voor dit dier gewaarschuwd moeten worden, Maar dat hoeft niet, legt boswachter Frans Kapteijns uit. "Een vos is absoluut niet gevaarlijk. Vroeger werd wel eens gevreesd dat deze dieren hondsdolheid zouden kunnen overbrengen, maar dit is nooit bewezen."

Grote vraag is wat de vos deed in de omgeving van de Marathonloop. Kapteijns heeft wel een idee. Waarschijnlijk is dit dier een zwerver die op zoek is naar een nieuwe leefomgeving."

Vroege ochtenduren

Eindhovenaar Bert Markgraaff staat niet te kijken van wat Jolanda overkwam. "De vos is al langer een vaste inwoner van Woensel Noord. Regelmatig worden er een of meer vossen gesignaleerd in het Henri Dunantpark, Blixembosch en de Achtse Barrier. Vooral in het groene gebied tussen Blixembosch en de Castiliëlaan zie je bijna dagelijks in de vroege ochtenduren", stelt hij.

Jolanda fotografeerde de vos langs de marathonloop. (Foto: Jolanda)