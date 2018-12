Ruim vijftig zakken hennepafval gedumpt

LIEROP - Aan de Lungendonk in Lierop zijn zaterdagochtend ruim vijftig zakken met hennepafval gedumpt. Daarnaast lagen ook nog plastic slangen en stukken hout.

In de zakken zit potgrond waar de hennepplanten in gegroeid werden. Daarnaast slingeren nog wat spaanplaten. Het is niet bekend waar het afval vandaan komt, of wie het gedumpt heeft.

De politie doet onderzoek.