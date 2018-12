Na 140 jaar valt het doek voor het Nieuwsblad van Heusden en Altena, Persgroep trekt stekker eruit

De laatste jaren was het Nieuwsblad, land van Altena al lang niet meer een veelgelezen regionaal weekblad. De ooit zelfstandige redactie en krant (met betalende abonnees) kwam na veel omzwervingen en overnames in bezit van de Persgroep, die er een soort veredelde reclamefolder met persberichtjes van maakte met nog een paar 'vaste' medewerkers.

De slogan ‘Altijd in de buurt’ heeft de krant onder leiding van de Persgroep nooit waar kunnen maken. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw beleefde de krant zijn topjaren.

Destijds razendpopulair: Over de Onderdeur

Populair in de hoogtijdagen van de krant was de rubriek: ‘Over de Onderdeur’, een wekelijke rubriek over streekbewoners door Ad Mol uit Aalburg. De inmiddels overleden Ad Mol verspeelde echter ook veel krediet onder lezers door obsessief bezig te zijn en te liegen over de nog steeds mysterieuze verdwijning van Germa van den Boom uit Nieuwendijk.

In de jaren negentig werd veel geschreven over de verdwijning van Germa van den Boom

Mol schreef onder meer op z’n eigen weblog dat hij de drie daders kende en dreigde publiekelijk die namen ook bekend te maken. Later gaf hij toe de informatie rond het daderschap te hebben verzonnen. De columnist werd in 2009 door een buitenstaander zelf ook als verdachte aangewezen.

'Een ramp'

Een kleinzoon van Mol schreef tot en met de laatste krant ook nog steeds een column. “De krant beslaat een lange geschiedenis die nu ineens abrupt tot een einde komt. Ik ga door en wie mij wil volgen kan dat doen via mijn website, waar ik elke week nog een column over de regio zal plaatsen. Maar voor zij zonder internet, zij die nog geloven in traditionele media is het verdwijnen van de krant een ramp. De samenleving heeft namelijk behoefte aan een open medium waar vrijelijk, maar kundig, controle kan plaatsvinden op bestuursorganen. Een vinger aan de pols.”

Behalve de papieren uitgave verdwijnen per 1 januari 2019 ook de website en de Facebookpagina van Het Nieuwsblad van het land van Heusden en Altena