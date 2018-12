Undercoverjournalist in Waalwijks magazijn Bol.com: 'Ontluisterend om te zien'

AMSTERDAM - Heel Brabant lijkt volgebouwd te worden met grote magazijnen, vaak zonder ramen. Wat er gebeurt binnen de vier muren van de zwarte dozen is voor de meeste mensen niet te zien. Volkskrantjournalist Jeroen van Bergeijk ging daarom undercover.

Via een uitzendbureau krijgt Van Bergeijk een baan in een distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk. Om een CV of motivatiebrief wordt niet gevraagd, wel hoe snel hij kan beginnen. In de weken daarna tekent hij het verhaal op van de werknemers.

'Ontluisterend om te zien'

Dat verhaal wekt de nodige verbazing. Zo'n vijf procent van alle verkochte artikelen kom weer terug bij Bol.com. "Ontluisterend om te zien hoe mensen hun spullen soms terugsturen. Stofzuigers met inhoud of een schuurmachine die overduidelijk is gebruikt", vertelt Van Bergeijk.

Ook tussen de artikelen die nog naar klanten moesten, vond hij gebruikte producten. "Ik liep langs die schappen en zag een doos met een vrij expliciete afbeelding erop." Die doos stond open en hij vroeg aan een collega wat het was. Witte gij nie wa da is?', reageerde zij vervolgens. Een andere collega had zich wel raad geweten met de kunststof vagina, hij was namelijk gebruikt. "Ik wist niet wat ik hoorde, maar een jaar eerder was er iemand betrapt die bezig was met een sekspop."

Polen en Spanjaarden

En ook al houdt Bol.com zich netjes aan de wet, toch schrok Van Bergeijk wel van hoe er met werknemers wordt omgegaan. Soms hoort het personeel pas een dag van tevoren of ze wel of niet moeten werken. En de veelal Polen en Spanjaarden wonen op campings in de buurt, waar ze ook nog eens de hoofdprijs voor betalen.

Van Bergeijk vraagt zich af of er geen maatschappelijk debat moet komen. "Willen we dit nu eigenlijk wel. De geschiedenis lijkt zich een beetje te herhalen." In de toekomst worden deze werkzaamheden misschien met robots gedaan, maar voorlopig blijven de arbeidsmigranten nodig. Zij zijn immers flexibeler en klagen minder dan hun Nederlandse collega's. "Als die arbeidsmigranten straks niet meer nodig zijn en ze hebben zich hier wel gesetteld. Wat dan?"

'Kiezen er zelf voor'

Bol.com laat in een reactie weten dat zij voor haar magazijnen samenwerkt met Ingram Micro: "We willen het liefst dat deze locatie voldoet aan de BREEAM standaard. Voor bestaande bouw is dit echter lastig om dit in een keer te realiseren." Toch wil de internetgigant graag kijken hoe de omstandigheden voor medewerkers verbeterd kunnen worden.

Woordvoerster Tamara Vlootman voegt daar nog aan toe: "Een groot deel van de mensen zijn in dienst via uitzendbureaus en kiezen dus zelf voor deze vorm van arbeid." Vakbond FNV zet wel nog vraagtekens bij de gang van zaken bij het Waalwijkse magazijn.