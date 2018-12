Deel dit artikel:













79-jarige man worstelt met overvaller en raakt gewond aan zijn hoofd in Maren-Kessel De bewoner raakte lichtgewond bij de woningoverval (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).

MAREN-KESSEL - Een 79-jarige man is zaterdag gewond geraakt aan zijn hoofd bij een gewapende woningoverval aan de Oude Pastoriestraat in Maren-Kessel. De bewoner viel toen hij worstelde met de dader. De overvaller had een mes bij zich.

Geschreven door Maaike Cnossen

De overvaller liep rond vijf uur het kantoortje bij zijn huis binnen. Daar bedreigde hij de bejaarde man met een mes en eiste geld. Daarop ontstond een korte worsteling, waarbij de bewoner viel en gewond raakte. Hij is door een medewerker van de ambulance geholpen en hoefde niet naar het ziekenhuis. De dader ging er vervolgens met een nog onbekende buit vandoor, waarna het slachtoffer de hulpdiensten kon waarschuwen. De dader is een man, tussen de 1,70 en 1,80 meter lang met een mager postuur. Mogelijk droeg de dader een zwart masker voor zijn gezicht of een bivakmuts. Hij droeg verder een donkerkleurig vest of trui en een blauwe spijkerbroek. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in en rond de woning en kijkt of mogelijk camerabeelden beschikbaar zijn voor het onderzoek. Ze is ook op zoek naar getuigen.