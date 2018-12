Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oudere man worstelt met overvaller en raakt gewond in Maren-Kessel De bewoner raakte lichtgewond bij de woningoverval (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).

MAREN-KESSEL - Een oudere man is zaterdag lichtgewond geraakt bij een gewapende woningoverval aan de Oude Pastoriestraat in Maren-Kessel. De bewoner viel toen hij worstelde met de dader. Hij hield er een hoofdwond aan over. De dader had een mes bij zich.

Geschreven door Maaike Cnossen

De overvaller kwam rond half zes naar het huis. De worsteling vond in een kantoortje bij de woning plaats. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel geholpen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De dader is een man van ongeveer dertig jaar oud. Hij had een zonnebril op en droeg een blauwe spijkerbroek en mogelijk ook een bivakmuts. Hij is met een onbekende buit gevlucht. De politie doet technisch onderzoek in en rond de woning aan de Oude Pastoriestraat.