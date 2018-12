Kaan Deniz, een doodgewone Eindhovense jongen, maar als deejay beroemd in metropool Istanbul

Negen jaar geleden kocht Kaan Deniz bij de MediaMarkt een deejay-set van 200 euro. "Gewoon omdat ik het leuk vond en ook eens in de spotlights wilde staan", vertelt hij. "Ik was in die tijd een feestbeest. Ik kwam in clubs waar het publiek helemaal uit hun dak ging. Dat wilde ik óók bereiken."

En dat is de Nederlander met Turkse roots dan ook gelukt. Al vrij snel werd hij uitgenodigd om voor 20 euro te draaien in Hilversum. "Dat was een succes. In de trein op weg naar huis had ik een voldaan gevoel. Ik was vast van plan om er mijn brood mee te gaan verdienen", zegt Deniz, die in Eindhoven en Den Bosch commerciële economie studeerde.

DJ Kaan voor een feestende menigte.

Het aantal boekingen van de deejay breidde zich vervolgens uit als een olievlek. Na Nederland raakte zijn agenda met optredens in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland steeds voller. Maar vooral in Turkije, het land van zijn roots, is hij momenteel 'top of the bill'. In de zomermaanden draai hij dagelijks enkele sets voor duizenden jongeren, onder meer in de populaire badplaatsen Bodrum, Marmaris en Antalya.

In de wintermaanden pendelt hij enkele keren per maand tussen Eindhoven en Istanbul om in diverse hippe Turkse clubs te draaien. Deniz: "De clubeigenaren zagen mijn optredens in de badplaatsen en wilden mij ook naar Istanbul halen. Ze zien mij als een buitenlandse Turk en dat maakt mij populair. Ik breng de Europese muziekstijlen naar Turkije. Ik mix de Nederlandse hiphopmuziek met Turkse muziek. Op straat word ik al door de sommigen jongeren herkend."

De volgende missie van Deniz staat ook al in de steigers. "Bekender worden in Nederland', omschrijft hij. "Ik word in Nederland ook als een buitenlander gezien. Ik zweef tussen twee werelden."

Maar ook voor zijn geboorteplaats Eindhoven wil hij iets terugdoen. Deniz: "Ik heb het er al met wethouder Torunoglu over gehad dat ik iets voor de jongeren in de stad wil doen. Bijvoorbeeld door jongeren met muziek te motiveren om meer met hun talenten te doen."